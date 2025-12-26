Министр: В графике президента Ильхама Алиева нет поездки на конференцию в Армению
В рабочем графике президента Азербайджана Ильхама Алиева на данный момент не предусмотрено участие в конференции Европейского политического сообщества, которая пройдет в Армении в следующем году.
Oб этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам года.
По его словам, формат конференций Европейского политического сообщества изменился и приглашения направляются непосредственно главам государств.
"По имеющейся у меня информации, в календаре президента Ильхама Алиева нет планов участия в этой конференции. Более точную информацию, безусловно, может предоставить Администрация президента", - отметил министр.
