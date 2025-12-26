Официальный Баку ждёт полной отмены 907-й поправки

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что в настоящее время существует благоприятная ситуация для полной отмены 907-й поправки к Акту о поддержке свободы со стороны США.

Об этом сообщает 1news.az, со ссылкой на слова министра на итоговой пресс-конференции по 2025 году.

По его словам, 2025 год был очень насыщенным и положительным для развития азербайджано-американских отношений. «В рамках Вашингтонской встречи лидеров Азербайджана и США 8 августа был подписан документ о приостановке действия 907-й поправки. Это важный шаг. В целом применение данной поправки к нашей стране было несправедливым и необоснованным. Азербайджан считает нелогичным её сохранение в нынешних условиях», — подчеркнул Байрамов.

Министр отметил, что дальнейшее взаимодействие с США создаёт благоприятные возможности для углубления двустороннего сотрудничества и укрепления стратегического партнёрства между странами.

Г. Агаев