Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Тяньцзине с Премьер-министром Пакистана - ФОТО

1 сентября в китайском городе Тяньцзинь состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Премьер-министром Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Шахбазом Шарифом.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Мухаммад Шахбаз Шариф от имени народа и правительства Пакистана вновь выразил признательность главе нашего государства за политическую поддержку и солидарность, проявленные Азербайджаном во время военной агрессии Индии против Пакистана в апреле-мае этого года.

Отметив, что азербайджано-пакистанские отношения основаны на братстве, глава государства поздравил Пакистан с победой над Индией. Президент Ильхам Алиев сказал, что в ответ на поддержку Пакистана нашей страной Индия пытается отомстить Азербайджану в международных организациях. Подчеркнув, что для нашей страны это не имеет никакого значения, глава государства отметил, что для Азербайджана братские отношения превыше всего.

Мухаммад Шахбаз Шариф с удовлетворением вспомнил свои визиты в Азербайджан, отметил важность состоявшейся в Лачине встречи в трехстороннем формате между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном.

Президент Ильхам Алиев, в свою очередь, подчеркнул, что предпринимаются шаги, направленные на реализацию вопросов, обсуждавшихся на трехсторонней основе – в формате Азербайджан-Турция-Пакистан.

Премьер-министр Пакистана поздравил Президента Ильхама Алиева с достигнутыми результатами в нормализации отношений и мирной повестке между Азербайджаном и Арменией, отметив историческое значение этого.

Глава государства выразил признательность за поздравления, коснулся важности успехов, достигнутых в рамках мирной повестки между Азербайджаном и Арменией, с точки зрения обеспечения прочного мира в регионе.

Президент Ильхам Алиев также отметил, что его визит в Вашингтон имеет большое значение с точки зрения развития азербайджано-американских отношений, и подчеркнул роль Президента США Дональда Трампа во всех этих процессах.

На встрече была затронута деятельность азербайджано-пакистанской межправительственной комиссии, обсуждены вопросы развития торгово-экономических связей в духе сложившихся между двумя странами политических отношений, даны дополнительные поручения членам правительства. Как позитивный шаг была расценена реализация в Пакистане проекта, аналогичного азербайджанской модели ASAN Xidmət.