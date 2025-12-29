MEDİA выделило финансовую помощь сайтам и газетам - 1news.az в списке победителей - ФОТО

Агентство развития медиа Азербайджана (MEDİA) выделило материальную помощь интернет-изданиям и газетам.

По итогам открытого конкурса помощь была выделена 39 интернет-изданиям, среди которых 5 – спортивные, а оставшаяся часть активно освещает общественно-политическую жизнь; также помощь выделена 16 газетам.

Новостной сайт 1NEWS.AZ также вошел в данный список.

Отметим, что конкурс, нацеленный на поддержку веб-сайтов и печатных изданий, периодически организуется Агентством развития медиа Азербайджана в целях укрепления их экономической независимости, совершенствования деятельности, реализации проектов, имеющих значение для государства и общества, содействия развитию медиа в целом.