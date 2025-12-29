Кадровые реформы в Азербайджане в 2025 году: назначения и освобождения распоряжениями Президента

До завершения 2025 года остаются считанные дни.

В течение года в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева были реализованы кадровые реформы, ставшие одним из ключевых направлений продолжающегося процесса обновления системы государственного управления.

В 2025 году в различных государственных структурах были проведены кадровые перестановки: осуществлены новые назначения на ряд руководящих должностей, а также приняты решения об освобождении от занимаемых постов. Эти изменения были направлены на повышение эффективности управления, укрепление институциональной деятельности и приведение государственных структур в соответствие с современными требованиями.

В рамках кадровых реформ в число приоритетов вошло выдвижение специалистов, обладающих профессиональным опытом, управленческими навыками и стратегическим мышлением. Одновременно были приняты соответствующие меры в отношении должностных лиц, не продемонстрировавших ожидаемых результатов в своей деятельности.

Кадровые решения, реализованные в 2025 году, нацелены на повышение гибкости государственного управления, укрепление прозрачности и улучшение качества услуг, предоставляемых гражданам.

1news.az представляет список лиц, освобожденных от должностей и назначенных на должности главой государства в 2025 году:

Первое распоряжение Президента Ильхама Алиева, связанное с кадровыми реформами в 2025 году, касалось Самира Шарифова. Так, 10 января Самир Шарифов был освобожден от должности министра финансов, а другим распоряжением главы государства назначен заместителем премьер-министра.

3 февраля Руфат Азизов был освобожден от должности ректора Сумгайытского государственного университета и назначен ректором Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности.

5 февраля Мухтар Бабаев был освобожден от должности министра экологии и природных ресурсов и назначен представителем Президента Азербайджанской Республики по вопросам климата.

6 февраля Сахиль Бабаев был освобожден от должности министра труда и социальной защиты населения, а другим распоряжением назначен министром финансов.

7 февраля Анар Алиев был освобожден от должности заместителя министра и назначен министром труда и социальной защиты населения.

12 февраля согласно соответствующему распоряжению Президента Эльнур Багиров был назначен председателем Государственного агентства по антимонопольной и потребительской политике при Президенте Азербайджанской Республики.

13 февраля Рүфат Махмуд был назначен председателем Правления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичери Шехер».

17 февраля Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Азера Гасымова от должности пресс-секретаря Президента Азербайджанской Республики.

Март

В марте первое распоряжение о назначении касалось Шахина Бабаева. Так, 3 марта он был назначен исполнительным директором Азербайджанского транспортного и коммуникационного холдинга (AZCON).

Апрель

9 апреля Анар Эминов был назначен ректором Мингячевирского государственного университета.

Май

В первые дни мая Ильхам Мирзалиев был назначен председателем Акционерного общества «Азеристиликтеджхизат».

В тот же день Президент подписал распоряжение о назначении Кямрана Алиева генеральным прокурором Азербайджанской Республики.

12 мая Агил Ширинов был назначен ректором Азербайджанского института теологии.

13 мая Бехруз Ахмедов был назначен заместителем генерального прокурора Азербайджанской Республики — военным прокурором Азербайджанской Республики.

14 мая Турал Пириев был назначен исполнительным директором Фонда страхования вкладов.

Июнь

21 июня Муса Шекилиев был освобожден от должности главы Исполнительной власти Гахского района. Он был задержан Службой государственной безопасности.

Июль

7 июля Назим Панахов был назначен ректором Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени Азиза Алиева.

Сентябрь

9 сентября Гусейн Гусейнов был отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Болгарии.

Октябрь

24 октября генерал-майор Ильгар Аббасов был освобожден от должности главы Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики. На его место был назначен Сардар Сафаров. Ильгар Аббасов Сардар Сафаров

27 октября Гюрсель Исмаилзаде был отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Японии, на его место назначен Фарид Талыбов. Гюрсель Исмаилзаде

Маммед Талыбов был отозван с должности посла Азербайджанской Республики в Соединенных Штатах Мексики, а также с должностей посла в Гондурасе, Колумбии, Коста-Рике, Гватемале, Панаме и Перу.

Сеймур Фаталиев был назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Соединенных Штатах Мексики.

Эльдар Салимов был отозван с должности посла Азербайджанской Республики в Иорданском Хашимитском Королевстве и другим распоряжением главы государства назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Ираке.

Распоряжением Президента Шахин Абдуллаев был отозван с должностей чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Королевстве Саудовской Аравии и Королевстве Бахрейн, а также постоянного представителя Азербайджанской Республики при Организации исламского сотрудничества.

Другим распоряжением он был назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Иорданском Хашимитском Королевстве.

В тот же день Муталлим Мирзаев был назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Королевстве Саудовской Аравии.

Алияннаги Гусейнов был отозван с должности генерального консула Азербайджанской Республики в городе Тебриз Исламской Республики Иран, на его место назначен Талех Зохрабов. Алияннаги Гусейнов Талех Зохрабов

30 октября распоряжением Президента Ислам Рзаев был освобожден от должности главы Исполнительной власти Балакенского района. Служба государственной безопасности задержала Ислама Рзаева в результате операции, проведённой в Исполнительной власти Балакенского района в октябре этого года.

Ноябрь

12 ноября Президент Ильхам Алиев подписал распоряжения о кадровых изменениях как в Исполнительных структурах Нахчыванской Автономной Республики, так и в ряде городов и районов.

Так, Фуад Наджафли был освобожден от должности полномочного представителя Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике, на его место назначен Джейхун Джалилов. Фуад Наджафли Джейхун Джалилов

Эльхан Ибрагимов был освобожден от должности главы Исполнительной власти Кюрдамирского района и назначен главой Исполнительной власти Насиминского района города Баку.

Натиг Агаев был освобожден от должности главы Исполнительной власти Гейчайского района и назначен главой Исполнительной власти Балакенского района.

Орхан Мурсалов был освобожден от должности главы Исполнительной власти Гядабейского района и назначен главой Исполнительной власти Гейчайского района.

Эльвин Пашаев был освобожден от должности главы Исполнительной власти Гёйгёльского района и назначен главой Исполнительной власти Гахского района.

Вугар Новрузов был освобожден от должности главы Исполнительной власти Нафталана и назначен главой Исполнительной власти Гёйгёльского района.

В тот же день Эльшан Гасанли был назначен главой Исполнительной власти Кюрдамирского района.