 Начинается судебный процесс по делу Севиндж Османгызы, Абидa Гафарова и Бейдуллы Манафова | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Начинается судебный процесс по делу Севиндж Османгызы, Абидa Гафарова и Бейдуллы Манафова

First News Media15:25 - Сегодня
Начинается судебный процесс по делу Севиндж Османгызы, Абидa Гафарова и Бейдуллы Манафова

Начинается судебный процесс по делу Севиндж Мирзоевой (Османгызы), Абидa Гафарова и Бейдуллы Манафова, обвиняемых в антигосударственных призывах.

Как сообщает AПA, уголовное дело передано в производство судьи Нигяр Имановой Бакинского суда по тяжким преступлениям.

23 февраля 2025 года в отношении Севиндж Мирзоевой было принято решение о привлечении к уголовной ответственности по статье 281.2 Уголовного кодекса Азербайджана. Поскольку она скрылась за пределами страны и уклонялась от следствия, в тот же день в отношении нее был объявлен розыск.

Позже ей было предъявлено обвинение по статьям 220.2 и 281.2 УК Азербайджана.

Согласно решению, в своих видеобращениях на YouTube-канале «Sevinc Osmanqızı TV», опубликованных 17 февраля 2019, 17 октября 2019 и 25 июля 2020 годов, она в предварительном сговоре с группой лиц оказывала влияние на людей и побуждала их к незаконным действиям против действующей власти Азербайджана, в том числе к участию в насильственных акциях, призывая к захвату власти.

Аналогичные действия она совершила 2 сентября 2023 и 13 января 2024 года вместе с Бейдуллой Энвер оглу Манафовым а также 26 июня 2024 и 9 декабря 2024 года с Абидом Абдин оглу Гафаровым, распространяя видеоматериалы через интернет-ресурсы, доступные неограниченному числу лиц.

В соответствии со статьями 54-2.1.7 и 467-13.3 УПК Азербайджана Севиндж Мирзоевой разъяснено, что в случае неявки на вызов против нее может быть возбуждено заочное производство, и может быть вынесен заочный приговор или другое судебное решение.

В отношении А.Гафарова также принято решение о привлечении к ответственности по статьям 220.2 и 281.2 УК Азербайджана.

Согласно решению, он вместе с другими лицами, действуя в составе группы с заранее согласованным планом, неоднократно призывал к незаконным действиям против действующей власти, к насильственному захвату власти, распространял соответствующие видеоматериалы на канале «AzerFreedom TV» 26 февраля 2024 и 28 апреля 2024 годов.

Аналогичные действия он совершал совместно с Севиндж Мирзоевой и другими лицами 26 июня 2024 и 9 декабря 2024 года, распространяя видеоматериалы через YouTube-канал «Sevinc Osmanqızı TV».

Также 5 сентября 2024 года он участвовал в призывах к насильственному захвату власти, распространяя соответствующие материалы на YouTube-канале «AzerFreedom TV».

18 сентября 2025 года в обвинение в отношении Б.Манафова были внесены изменения и дополнения, и против него было возбуждено дело по статьям 281.2 и 283.1 УК Азербайджана.

Поделиться:
348

Актуально

Xроника

Президент уволил главу ИВ Насиминского района Баку

Политика

В Азербайджане повышается акцизный налог на энергетические напитки

Общество

Водителей призывают к осторожности из-за ожидаемой гололедицы

Общество

McDonald’s Azərbaycan открыл новый ресторан в Ени Ясамал - ФОТО

Общество

В Баку и регионах ожидается сильный ветер: объявлен «оранжевый» уровень опасности

На Абшероне неизвестные в черных масках ограбили магазин - ВИДЕО

В Нефтчале нетрезвый водитель сбил Деда Мороза на велосипеде

Еврокомиссия: ЕС ожидает согласования и принятия новых приоритетов партнерства с Баку

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Мать погибшего в крушении самолета AZAL Мухаммедали: «Триста шестьдесят пять дней, в которых каждый вдох был пронизан памятью о тебе»

Введено в эксплуатацию здание Иреванского государственного азербайджанского драматического театра - ФОТО

Азербайджанским туристам на заметку: Грузия меняет правила въезда с 2026 года

МВД обратилось к гражданам, планирующим поездки в освобождённые территории в праздничные дни - ВИДЕО

Последние новости

В Баку и регионах ожидается сильный ветер: объявлен «оранжевый» уровень опасности

Сегодня, 17:52

Президент уволил главу ИВ Насиминского района Баку

Сегодня, 17:47

Глава ЦБ Ирана подал в отставку на фоне серьезного ослабления нацвалюты

Сегодня, 17:41

На Абшероне неизвестные в черных масках ограбили магазин - ВИДЕО

Сегодня, 17:22

В Нефтчале нетрезвый водитель сбил Деда Мороза на велосипеде

Сегодня, 17:18

Еврокомиссия: ЕС ожидает согласования и принятия новых приоритетов партнерства с Баку

Сегодня, 17:14

Назначен новый советник министра науки и образования

Сегодня, 17:13

Азербайджан и Оман отменили визовый режим для ряда лиц

Сегодня, 17:00

В Индонезии 16 человек погибли в результате пожара в доме престарелых

Сегодня, 16:53

Утвержден Национальный план действий по гендерному равенству на 2026-2028 годы

Сегодня, 16:48

В Азербайджане повышается акцизный налог на энергетические напитки

Сегодня, 16:45

Водителей призывают к осторожности из-за ожидаемой гололедицы

Сегодня, 16:37

МВФ назвал страны с самым быстрым экономическим ростом к 2026 году

Сегодня, 16:30

Президент утвердил бюджет Фонда страхования от безработицы на 2026 год

Сегодня, 16:23

McDonald’s Azərbaycan открыл новый ресторан в Ени Ясамал - ФОТО

Сегодня, 16:20

MEDİA выделило финансовую помощь сайтам и газетам - 1news.az в списке победителей - ФОТО

Сегодня, 16:17

Кадровые реформы в Азербайджане в 2025 году: назначения и освобождения распоряжениями Президента

Сегодня, 16:12

Обсуждены тарифы на экспорт азербайджанских нефтепродуктов через Грузию в Армению

Сегодня, 15:48

Создается информационная система «Государственная поддержка НПО»

Сегодня, 15:43

В Азербайджане повышается акцизный налог на сигареты

Сегодня, 15:33
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43