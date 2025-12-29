Начинается судебный процесс по делу Севиндж Османгызы, Абидa Гафарова и Бейдуллы Манафова

Начинается судебный процесс по делу Севиндж Мирзоевой (Османгызы), Абидa Гафарова и Бейдуллы Манафова, обвиняемых в антигосударственных призывах.

Как сообщает AПA, уголовное дело передано в производство судьи Нигяр Имановой Бакинского суда по тяжким преступлениям.

23 февраля 2025 года в отношении Севиндж Мирзоевой было принято решение о привлечении к уголовной ответственности по статье 281.2 Уголовного кодекса Азербайджана. Поскольку она скрылась за пределами страны и уклонялась от следствия, в тот же день в отношении нее был объявлен розыск.

Позже ей было предъявлено обвинение по статьям 220.2 и 281.2 УК Азербайджана.

Согласно решению, в своих видеобращениях на YouTube-канале «Sevinc Osmanqızı TV», опубликованных 17 февраля 2019, 17 октября 2019 и 25 июля 2020 годов, она в предварительном сговоре с группой лиц оказывала влияние на людей и побуждала их к незаконным действиям против действующей власти Азербайджана, в том числе к участию в насильственных акциях, призывая к захвату власти.

Аналогичные действия она совершила 2 сентября 2023 и 13 января 2024 года вместе с Бейдуллой Энвер оглу Манафовым а также 26 июня 2024 и 9 декабря 2024 года с Абидом Абдин оглу Гафаровым, распространяя видеоматериалы через интернет-ресурсы, доступные неограниченному числу лиц.

В соответствии со статьями 54-2.1.7 и 467-13.3 УПК Азербайджана Севиндж Мирзоевой разъяснено, что в случае неявки на вызов против нее может быть возбуждено заочное производство, и может быть вынесен заочный приговор или другое судебное решение.

В отношении А.Гафарова также принято решение о привлечении к ответственности по статьям 220.2 и 281.2 УК Азербайджана.

Согласно решению, он вместе с другими лицами, действуя в составе группы с заранее согласованным планом, неоднократно призывал к незаконным действиям против действующей власти, к насильственному захвату власти, распространял соответствующие видеоматериалы на канале «AzerFreedom TV» 26 февраля 2024 и 28 апреля 2024 годов.

Аналогичные действия он совершал совместно с Севиндж Мирзоевой и другими лицами 26 июня 2024 и 9 декабря 2024 года, распространяя видеоматериалы через YouTube-канал «Sevinc Osmanqızı TV».

Также 5 сентября 2024 года он участвовал в призывах к насильственному захвату власти, распространяя соответствующие материалы на YouTube-канале «AzerFreedom TV».

18 сентября 2025 года в обвинение в отношении Б.Манафова были внесены изменения и дополнения, и против него было возбуждено дело по статьям 281.2 и 283.1 УК Азербайджана.