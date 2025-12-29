МИД Азербайджана заявил о поддержке территориальной целостности Сомали

МИД Азербайджана подтвердил неизменную поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Федеративной Республики Сомали в рамках ее международно признанных границ.

Об этом внешнеполитическое ведомство заявило в публикации в социальной сети X, сообщает 1news.az. В МИД подчеркнули, что признание Сомалиленда в качестве независимого государства противоречит нормам и принципам международного права, а также Уставу ООН.

В заявлении отмечается, что Азербайджан сам прошел через тяжелые последствия иностранной военной оккупации и сепаратизма, имевших место в нарушение международного права. Исходя из этого опыта и руководствуясь международно-правовыми принципами, Баку сохраняет твердую позицию в поддержку суверенитета, территориальной целостности и политической независимости всех государств, а также призывает международное сообщество действовать ответственно и строго в рамках международного права.