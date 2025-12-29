МВФ назвал страны с самым быстрым экономическим ростом к 2026 году

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует динамичные темпы роста экономики стран Африки к 2026 году.

По данным последнего отчета World Economic Outlook Международного валютного фонда (МВФ), список стран с самыми быстрорастущим экономиками в 2025 году открывает Южный Судан (+24,3%), что связано восстановлением нефтяного сектора.

Ливия занимает вторую позицию с прогнозируемым ростом на 15,6%, также обусловленным увеличением объемов нефтяного экспорта.

Гайана уверенно занимает третье место с ожидаемым увеличением на 10,3% - тоже достижения в углеводородной отрасли.

В список также входят Эфиопия, Руанда, Бенин, Нигер, Кот д-Ивуар, Зимбабве, Сенегал и другие африканские страны. Эти прогнозы подчеркивают огромный экономический потенциал Черного континента, поддерживаемый природными ресурсами и стратегическими инвестициями, при наличии, однако, некоторых рисков – как макроэкономических, так и политических.

Из европейских стран в список включена Ирландия (+9,1% - за счет увеличения экспорта фармацевтической продукции). Из стран ближнего зарубежья - Кыргызстан, Таджикистан, Грузия.