 Президент утвердил бюджет Фонда страхования от безработицы на 2026 год | 1news.az | Новости
Президент утвердил бюджет Фонда страхования от безработицы на 2026 год

First News Media16:23 - Сегодня
Президент утвердил бюджет Фонда страхования от безработицы на 2026 год

Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2026 год", принятый Милли Меджлисом 9 декабря.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно утвержденному документу, расходы Фонда страхования от безработицы в 2026 году утверждены в размере 266,4 млн манатов (на 2,2% больше по сравнению с 2025 годом).

Согласно документу, 238,3 млн манатов расходов будут покрыты за счет доходов Фонда (на 15,5% больше), а 28,1 млн манатов - за счет неиспользованного остатка бюджета на конец 2025 года (на 48,25% меньше).

