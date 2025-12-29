В Индии отметили День солидарности азербайджанцев мира - ФОТО

Посольство Азербайджана в Индии провело мероприятие по случаю 31 декабря – Дня солидарности азербайджанцев мира.

Об этом сообщили в понедельник в посольстве.

В мероприятии приняли участие сотрудники посольства и члены их семей, а также соотечественники, проживающие в Нью-Дели. Выступая, посол Азербайджана в Индии Эльчин Гусейнли отметил, что этот знаменательный день, учрежденный по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева, нацелен на укрепление духа национального единства и солидарности. более 50 миллионов азербайджанцев, проживающих в свыше 70 странах мира.

Посол отметил, что этот праздник имеет большое значение, и подчеркнул важность активного участия всех соотечественников, независимо от страны проживания, в защите интересов независимого и сильного азербайджанского государства под руководством Президента, победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, а также в популяризации богатой культуры страны.

В ходе мероприятия было рассказано о пути развития нашей страны и основных событиях, приведших к славной Победе, а также было отмечено, что в Азербайджане этот год отмечается как "Год Конституции и суверенитета".