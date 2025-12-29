В Индонезии 16 человек погибли в результате пожара в доме престарелых

В Индонезии в результате крупного пожара в доме престарелых погибли 16 человек.

Об этом 29 декабря сообщает телекомпания NDTV.

«Сообщение о пожаре поступило в 20:31 в воскресенье в доме престарелых в Манадо, столице провинции Северный Сулавеси», — указано в материале.

В результате данного происшествия погибли 16 человек, еще трое получили ожоги различной степени тяжести. Кроме того, спасателям удалось эвакуировать 12 человек.

По данным NDTV, тела многих жертв были найдены в их комнатах.