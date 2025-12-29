Эрдоган сделал заявление о столкновении с террористами в Ялове
Мы будем решительно, всесторонне и бескомпромиссно продолжать борьбу с кровавыми преступниками, посягающими на спокойствие нашего народа и безопасность нашего государства - как внутри страны, так и за ее пределами.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выражая отношение к антитеррористической операции в Ялове.
В ходе операции, проведенной в Ялове против террористической организации ИГИЛ, погибли три сотрудника полиции, есть раненые.
Прокуратурой провинции начато расследование, к настоящему времени задержаны 5 подозреваемых в причастности к террористической организации.
Президент Эрдоган выразил соболезнования семьям погибших полицейских. «Приношу соболезнования и желаю терпения их родным, нашей полиции, нашей стране и народу. Желаю нашим раненым полицейским скорейшего выздоровления», - написал Эрдоган в своем аккаунте в соцсети Х.