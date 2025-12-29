Эрдоган сделал заявление о столкновении с террористами в Ялове

Мы будем решительно, всесторонне и бескомпромиссно продолжать борьбу с кровавыми преступниками, посягающими на спокойствие нашего народа и безопасность нашего государства - как внутри страны, так и за ее пределами.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выражая отношение к антитеррористической операции в Ялове.

В ходе операции, проведенной в Ялове против террористической организации ИГИЛ, погибли три сотрудника полиции, есть раненые.

Прокуратурой провинции начато расследование, к настоящему времени задержаны 5 подозреваемых в причастности к террористической организации.

Президент Эрдоган выразил соболезнования семьям погибших полицейских. «Приношу соболезнования и желаю терпения их родным, нашей полиции, нашей стране и народу. Желаю нашим раненым полицейским скорейшего выздоровления», - написал Эрдоган в своем аккаунте в соцсети Х.