Ильхам Алиев поздравил главу Вьетнама

Президент Ильхам Алиев поздравил президента Социалистической Республики Вьетнам Лыонг Кыонга с 80-летней годовщиной независимости страны.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В послании говорится:

«Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и в Вашем лице дружественному вьетнамскому народу сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю 80-летней годовщины независимости Социалистической Республики Вьетнам.

Сегодня Вьетнам, прошедший большой путь развития, добился весомых достижений и завоевал успехи во всех областях.

Уровень развития основанных на добрых традициях азербайджано-вьетнамских отношений вызывает удовлетворение. Государственный визит Генерального секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама господина То Лама в мае в Азербайджан имеет особое значение с точки зрения развития наших двусторонних отношений. Подписанные в рамках визита документы по ряду направлений, в частности «Совместная декларация об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Социалистической Республикой Вьетнам», вывели азербайджано-вьетнамские отношения на более высокий уровень.

В настоящее время имеется большой потенциал для сотрудничества между нашими странами в экономической, торговой, культурной, образовательной, энергетической, транспортной и других областях. Особо хочу отметить основанное на взаимном доверии и поддержке наше плодотворное сотрудничество в рамках международных организаций. Мы намерены и дальше развивать построенные на здоровой основе межгосударственные отношения.

Уверен, что мы и впредь будем успешно продолжать наши совместные усилия, направленные на укрепление отношений между Азербайджаном и Вьетнамом, расширение двустороннего и многостороннего сотрудничества в интересах наших дружественных народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а дружественному вьетнамскому народу – постоянного благополучия и процветания».