 В ХАМАС заявляют, что никто из руководства движения не погиб во время взрывов в Дохе - ФОТО - ОБНОВЛЕНО
В ХАМАС заявляют, что никто из руководства движения не погиб во время взрывов в Дохе - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

First News Media18:30 - Сегодня
В ХАМАС заявляют, что никто из руководства движения не погиб во время взрывов в Дохе - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Взрывы, прогремевшие во вторник в Дохе, не привели к гибели руководителей ХАМАС.

Об этом сообщает "Аль-Джазира" со ссылкой на заявление ХАМАС.

"Все участники встречи, на которой обсуждалось сформулированное США предложение о перемирии в Газе, выжили", - подчеркивается в сообщении.

18:10

Президент США Дональд Трамп разрешил Израилю нанести удар по политическому руководству движения ХАМАС в катарской столице Дохе, сообщает The Times of Israel со ссылкой на источник.

"По словам израильского официального лица, президент США Дональд Трамп дал зеленый свет на удар Израиля в Катаре", - говорится в сообщении.

В свою очередь, "Аль-Джазира" со ссылкой на источники передает, что удар был нанесен в момент, когда руководство ХАМАС обсуждало предложение президента США Дональда Трампа по перемирию в секторе Газа.

17:58

По меньшей мере пятеро членов руководства палестинского движения ХАМАС находились в здании в столице Катара, которое подверглось удару. С таким утверждением выступил телеканал Al Hadath.

Его источники сообщили, что лидер ХАМАС в секторе Газа и глава переговорной группы Халиль аль-Хейя, глава офиса движения за рубежом Халед Машааль и командующий ячейкой радикалов на Западном берегу реки Иордан Захер Джабарин погибли в результате израильской атаки. Источники Al Hadath также подтверждают гибель члена политбюро ХАМАС Низара Аудаллы.

В момент удара в здании находился еще один член руководства движения, Гази Хамад, отметил телеканал, однако данных о его судьбе пока нет.

Источник: ТАСС

17:46

По предварительной информации, полученной Al Arabiya, главный переговорщик ХАМАС Халиль аль-Хайя убит в результате израильского удара в Катаре.

Израильские военные подтвердили, что целью атаки был высокопоставленный руководитель ХАМАС.
Израиль во вторник нанес удары по столице Катара Дохе.

«Армия обороны Израиля (IDF) и Агентство национальной безопасности (ISA) нанесли точный удар по высшему руководству террористической организации ХАМАС», — заявили военные, не уточнив, где именно был нанесен удар.

Источник в ХАМАС сообщил Al Arabiya, что целью стала делегация, участвовавшая в переговорах, во время ее встречи в Катаре, где находится политбюро палестинской группировки.

Незадолго до 16:00 по местному времени в Дохе прозвучало несколько взрывов. Очевидец сообщил, что дым поднимался над районом Катара в столице. Житель Дохи сообщил Al Arabiya, что были слышны не менее пяти взрывов.

Власти Катара решительно осуждают удары Израиля по жилым зданиям в Дохе, заявил катарский МИД.
Катар самым решительным образом осуждает израильскую атаку, которая была направлена против жилых зданий в столице Дохе, где проживают несколько членов политического бюро движения ХАМАС, говорится в заявлении. «Эта преступная агрессия является вопиющим нарушением всех международных законов и норм, а также серьезной угрозой безопасности и жизни граждан Катара и находящихся в стране иностранцев", - говорится в заявлении МИД.

17:41

Делегация ХАМАС, участвовавшая в переговорах в столице Катара Дохе, подверглась нападению во время встречи, сообщил телеканалу Al Jazeera один из руководителей движения.

"Нападение произошло во время обсуждения предложения президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа", - уточнил он.

Источник: РИА Новости

17:24

Армия Израиля помощью военно-воздушных сил (ВВС) нанесла точечный удар по руководству террористической организации ХАМАС.

Об этом сообщили в Telegram-канале израильского оборонного ведомства.

В заявлении не уточняется, в каком конкретно городе были нанесены удары.

Источник: Газета.ру

17:15

Во вторник в Дохе (Катар) прозвучало несколько взрывов, сообщили очевидцы агентству Reuters.

Репортер Axios Барак Равид со ссылкой на официальных лиц Израиля заявил, что взрыв в Дохе является покушением на жизнь главарей ХАМАС.

По словам очевидца, над районом катарской столицы поднимается дым.

