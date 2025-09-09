ЧМ-2026: Сборная Азербайджана сыграла вничью с Украиной - ОБНОВЛЕНО
Сегодня сборная Азербайджана по футболу провела свой очередной матч в отборочном цикле чемпионата мира-2026.
Команда приняла в Баку сборную Украины.
В результате в первой половине матча команды так и не смогли забить.
Во втором тайме гости все же открыли счет. На 51-й минуте с 10 метров точно пробил Судаков.
На 71-й минуте сборная Азербайджана смогла сравнять счет.
До конца встречи счет так и не изменился, и матч завершился вничью 1:1.
Таким образом, сборная Азербайджана заработала первое очко в отборочном цикле чемпионата мира 2026 года.
21:40
Сборная Азербайджана сравняла счет в матче группы D отборочного этапа ЧМ-2026 с Украиной.
На 72-й минуте встречи капитан команды Эмин Махмудов реализовал пенальти.
Таким образом, Э.Махмудов обогнал Гурбана Гурбанова по числу забитых мячей за сборную.
21:19
Сборная Украины открыла счет в матче группы D отборочного этапа ЧМ-2026 с командой Азербайджана.
На 51-й минуте отличился Георгий Судаков.
Матч проходит на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова.
21:00
Первый тайм матча сборных Азербайджана и Украины завершился без голов.
На первых минутах матча в ворота сборной Азербайджана едва не был назначен пенальти. Греческий арбитр сначала усмотрел нарушение в действиях Бахлула Мустафазаде в штрафной, указал на точку и предъявил защитнику желтую карточку. Однако после просмотра эпизода с помощью VAR решение было отменено, как и показанное предупреждение.
В результате в первой половине матча команды так и не смогли забить.
20:27
Сегодня сборная Азербайджана по футболу проводит свой очередной матч в отборочном цикле чемпионата мира-2026.
Сборная Азебайджана принимает в Баку сборную Украины.
На первых минутах матча в ворота сборной Азербайджана едва не был назначен пенальти. Греческий арбитр сначала усмотрел нарушение в действиях Бахлула Мустафазаде в штрафной, указал на точку и предъявил защитнику желтую карточку. Однако после просмотра эпизода с помощью VAR решение было отменено, как и показанное предупреждение.