ЧМ-2026: Сборная Азербайджана сыграла вничью с Украиной - ОБНОВЛЕНО

Сегодня сборная Азербайджана по футболу провела свой очередной матч в отборочном цикле чемпионата мира-2026.

Команда приняла в Баку сборную Украины.

В результате в первой половине матча команды так и не смогли забить.

Во втором тайме гости все же открыли счет. На 51-й минуте с 10 метров точно пробил Судаков.

На 71-й минуте сборная Азербайджана смогла сравнять счет.

До конца встречи счет так и не изменился, и матч завершился вничью 1:1.

Таким образом, сборная Азербайджана заработала первое очко в отборочном цикле чемпионата мира 2026 года.

21:40

Сборная Азербайджана сравняла счет в матче группы D отборочного этапа ЧМ-2026 с Украиной.

На 72-й минуте встречи капитан команды Эмин Махмудов реализовал пенальти.

Таким образом, Э.Махмудов обогнал Гурбана Гурбанова по числу забитых мячей за сборную.

21:19

Сборная Украины открыла счет в матче группы D отборочного этапа ЧМ-2026 с командой Азербайджана.

На 51-й минуте отличился Георгий Судаков.

Матч проходит на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова.

21:00

Первый тайм матча сборных Азербайджана и Украины завершился без голов.

На первых минутах матча в ворота сборной Азербайджана едва не был назначен пенальти. Греческий арбитр сначала усмотрел нарушение в действиях Бахлула Мустафазаде в штрафной, указал на точку и предъявил защитнику желтую карточку. Однако после просмотра эпизода с помощью VAR решение было отменено, как и показанное предупреждение.

В результате в первой половине матча команды так и не смогли забить.

20:27

Сегодня сборная Азербайджана по футболу проводит свой очередной матч в отборочном цикле чемпионата мира-2026.

Сборная Азебайджана принимает в Баку сборную Украины.

На первых минутах матча в ворота сборной Азербайджана едва не был назначен пенальти. Греческий арбитр сначала усмотрел нарушение в действиях Бахлула Мустафазаде в штрафной, указал на точку и предъявил защитнику желтую карточку. Однако после просмотра эпизода с помощью VAR решение было отменено, как и показанное предупреждение.