ЧМ- 2026: сборная Азербайджана крупно уступила Исландии - ОБНОВЛЕНО

First News Media00:40 - Сегодня
Сборная Азербайджана по футболу провально стартовала в отборочном цикле чемпионата мира 2026 года.

Как передает İdman.biz, национальная команда на выезде сыграла против сборной Исландии.

Счет в матче был открыт под занавес первого тайма. На 45+2-й минуте гол в ворота команды Сантуша забил Палссон.

В самом начале второго тайма сборная Азербайджана вновь пропустила. На 47-й минуте автором второго гола хозяев стал Йоуханнессон.

Спустя девять минут исландцы забили третий мяч в ворота сборной Азербайджана. Йоуханнессон оформил дубль.

На этом исландцы не успокоились и на 66-й минуте забили четвертый мяч в ворота сборной Азербайджана - отличился Гюдмюндссон.

На 73-й минуте гол забил Хлинссон.

Таким образом, сборная Азербайджана стартовала в отборочном цикле чемпионата мира 2026 года, пропустив пять безответных мячей от исландцев.

22:45. Исландия – Азербайджан - 0:1
Судья: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды)
Рейкьявик, стадион «Лаугардалсвеллур»

В Рейкьявике начался матч в группе D отборочного этапа ЧМ-2026 между сборными Исландии и Азербайджана.

Встреча проходит на стадионе "Лаугардалсвёллур".

Игру обслуживает главный судья из Нидерландов Сандер ван дер Эйк.

