ЧМ- 2026: сборная Азербайджана крупно уступила Исландии - ОБНОВЛЕНО
Сборная Азербайджана по футболу провально стартовала в отборочном цикле чемпионата мира 2026 года.
Как передает İdman.biz, национальная команда на выезде сыграла против сборной Исландии.
Счет в матче был открыт под занавес первого тайма. На 45+2-й минуте гол в ворота команды Сантуша забил Палссон.
В самом начале второго тайма сборная Азербайджана вновь пропустила. На 47-й минуте автором второго гола хозяев стал Йоуханнессон.
Спустя девять минут исландцы забили третий мяч в ворота сборной Азербайджана. Йоуханнессон оформил дубль.
На этом исландцы не успокоились и на 66-й минуте забили четвертый мяч в ворота сборной Азербайджана - отличился Гюдмюндссон.
На 73-й минуте гол забил Хлинссон.
Таким образом, сборная Азербайджана стартовала в отборочном цикле чемпионата мира 2026 года, пропустив пять безответных мячей от исландцев.
Исландия – Азербайджан - 0:5
22:45. Исландия – Азербайджан - 0:1
Судья: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды)
Рейкьявик, стадион «Лаугардалсвеллур»
В Рейкьявике начался матч в группе D отборочного этапа ЧМ-2026 между сборными Исландии и Азербайджана.
Встреча проходит на стадионе "Лаугардалсвёллур".
Игру обслуживает главный судья из Нидерландов Сандер ван дер Эйк.