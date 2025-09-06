ЧМ- 2026: сборная Азербайджана крупно уступила Исландии - ОБНОВЛЕНО

Сборная Азербайджана по футболу провально стартовала в отборочном цикле чемпионата мира 2026 года.

Как передает İdman.biz, национальная команда на выезде сыграла против сборной Исландии.

Счет в матче был открыт под занавес первого тайма. На 45+2-й минуте гол в ворота команды Сантуша забил Палссон.

В самом начале второго тайма сборная Азербайджана вновь пропустила. На 47-й минуте автором второго гола хозяев стал Йоуханнессон.

Спустя девять минут исландцы забили третий мяч в ворота сборной Азербайджана. Йоуханнессон оформил дубль.

На этом исландцы не успокоились и на 66-й минуте забили четвертый мяч в ворота сборной Азербайджана - отличился Гюдмюндссон.

На 73-й минуте гол забил Хлинссон.

Таким образом, сборная Азербайджана стартовала в отборочном цикле чемпионата мира 2026 года, пропустив пять безответных мячей от исландцев.

Исландия – Азербайджан - 0:5

00:27

00:08

23:40

