«Карабах» представил свою заявку на матчи Лиги чемпионов

«Карабах» направил в УЕФА заявку на участие в этапе Лиги Лиги чемпионов по футболу.

Как сообщает официальный сайт команды, главный тренер «скакунов» Гурбан Гурбанов включил в заявку 24 футболиста.

По сравнению с плей-офф, защитник Амин Рзаев был исключен из состава. Вместо него в качестве нападающего заявлен Камило Дуран.

Травмированный Алексей Исаев и еще один новичок, Джонатан Монтьель, также не сыграют в Лиге чемпионов.

Вратари: 1. Шахрудин Магомедалиев, 99. Матеуш Кохальски, 97. Фабиан Бунтич

Защитники: 2. Матеус Силва, 55. Бадави Гусейнов, 30. Аббас Гусейнов, 44. Эльвин Джафаргулиев, 18. Дани Болт, 81. Кевин Медина, 3. Сами Ммаэ, 13. Бахлул Мустафазаде.

Полузащитники: 27. Торал Байрамов, 20. Кади Борхес, 35. Педро Бикальо, 8. Марко Янкович, 6. Крис Куаку, 15. Леандро Андраде, 10. Абдулла Зубир, 21. Алексей Кащук, 32. Хикмет Джабраилзаде.

Нападающие: 17. Камило Дуран, 11. Эммануэль Аддаи, 22. Муса Гурбанлы, 90. Нариман Ахундзаде.

Первый матч между «Карабах» пройдет 16 сентября в Лиссабоне против португальской «Бенфики».