 Работы на азербайджанском участке Зангезурского коридора завершатся в 2026 году | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Работы на азербайджанском участке Зангезурского коридора завершатся в 2026 году

First News Media12:02 - Сегодня
Работы на азербайджанском участке Зангезурского коридора завершатся в 2026 году

Работы на азербайджанском участке Зангезурского коридора планируется завершить в 2026 году.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам начальник отдела транспортной политики Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана Фариз Алиев.

По его словам, объем грузоперевозок по Среднему коридору в 2024 году увеличился почти в пять раз по сравнению с 2019 годом:

"В 2024 году из Китая в Европу было отправлено 358 блок-поездов. Это также указывает на растущее влияние Азербайджана на Среднем коридоре. Мы считаем, что у нас гораздо больший потенциал и возможности в этой области. Текущий объем торговых отношений между Европой и Китаем и будущие перспективы, а также проводимые и расширяемые нами реформы в этой сфере позволяют нам говорить об этом".

Алиев подчеркнул, что Зангезурский коридор является важным элементом транспортной системы Азербайджана и стратегически значимым проектом для установления транспортных связей как в направлении восток–запад, так и север–юг, а также для осуществления транзитных грузоперевозок.

"Предполагается, что работы по созданию коридора на территории Азербайджана будут завершены в течение следующего года. С развитием Зангезурского коридора по Среднему коридору будет перевозиться дополнительно 15 млн тонн грузов", - отметил Алиев.

Поделиться:
191

Актуально

Политика

Президент Азербайджана: Мирная повестка дня, которую мы продвигаем в регионе, ...

Общество

Затор из-за аварии на трассе Баку-Сумгайыт устранен

Общество

Начался ремонт на проспекте Хатаи - ФОТО - ВИДЕО

Общество

Бакинский метрополитен готовится к революционной инновации в оплате проезда

Политика

Президент Азербайджана: Мирная повестка дня, которую мы продвигаем в регионе, открывает новые горизонты для нашей внешней политики

Президент Азербайджана: Мы решительно продолжим наши усилия по разоблачению проявлений неоколониализма

Президент Ильхам Алиев: Успешные результаты COP29 вошли в историю как «Бакинский прорыв»

Чэнь Дунсяо: Мир постепенно переходит от западноцентричной модели к многополярному миропорядку

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Эрдоган: По вопросу Зангезурского коридора никаких проблем или разногласий нет

МИД Азербайджана выразило соболезнования Португалии

Песков: Субстантивного общения Путина и Алиева в Пекине не было

Ильхам Алиев и Владимир Путин поприветствовали друг друга перед парадом в Пекине - ВИДЕО

Последние новости

Президент Азербайджана: Мирная повестка дня, которую мы продвигаем в регионе, открывает новые горизонты для нашей внешней политики

Сегодня, 13:10

Затор из-за аварии на трассе Баку-Сумгайыт устранен

Сегодня, 13:05

Президент Азербайджана: Мы решительно продолжим наши усилия по разоблачению проявлений неоколониализма

Сегодня, 13:03

Директор бакинской школы №20 прокомментировала новости о своем увольнении

Сегодня, 13:00

Начался ремонт на проспекте Хатаи - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:52

Полиция провела операцию в Баку: среди задержанных - женщина

Сегодня, 12:45

МИД Армении: В повестке дня нет вопроса признания Армении со стороны Пакистана страной - членом ООН - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:40

Аэропорты в Европе снимают ограничение на провоз жидкости в ручной клади

Сегодня, 12:38

Бакинский метрополитен готовится к революционной инновации в оплате проезда

Сегодня, 12:30

Протестующие в Непале подожгли резиденцию президента страны

Сегодня, 12:28

Президент Ильхам Алиев: Успешные результаты COP29 вошли в историю как «Бакинский прорыв»

Сегодня, 12:25

СМИ предрекли возможную отставку Макрона

Сегодня, 12:22

Чэнь Дунсяо: Мир постепенно переходит от западноцентричной модели к многополярному миропорядку

Сегодня, 12:19

Фариз Алиев: «Наша цель - довести в этом году количество блок-поездов, отправляемых из Китая в Европу, до 450»

Сегодня, 12:17

Как чувствует себя мужчина, которому пересадили свиную почку?

Сегодня, 12:15

Генеральный секретарь СВМДА: Проведение Азербайджаном СОР29 вывело региональную климатическую дипломатию на новый уровень

Сегодня, 12:13

Президент Азербайджана: Проводимые мозговыми центрами исследования создают важную основу для решения глобальных вызовов

Сегодня, 12:10

Врачи рассказали о состоянии здоровья народного артиста Сардара Фараджева

Сегодня, 12:06

Работы на азербайджанском участке Зангезурского коридора завершатся в 2026 году

Сегодня, 12:02

Из Гянджи в Кяльбаджар запущен первый автобусный рейс

Сегодня, 11:58
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05