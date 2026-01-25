 В рамках правового форума в Румынии состоялось мероприятие, посвященное архитектуре Азербайджана - ФОТО | 1news.az | Новости
В рамках правового форума в Румынии состоялось мероприятие, посвященное архитектуре Азербайджана - ФОТО

First News Media14:30 - Сегодня
В рамках правового форума в Румынии состоялось мероприятие, посвященное архитектуре Азербайджана - ФОТО

Азербайджан принял участие в III Ежегодном форуме правовых парламентских комиссий Румынии, Молдовы, Украины и Албании, прошедшем в городе Моисей (Мармарош).

Как сообщает 1news.az, в этом году мероприятие было посвящено теме «Верховенство права как основа европейской интеграции и защиты фундаментальных прав».

В рамках форума была организована фотовыставка, посвященная архитектуре Азербайджана в связи с объявлением 2026 года в нашей стране «Годом градостроительства и архитектуры». Экспозиция отражала динамичное развитие городской среды и архитектурного облика Азербайджана, в частности Карабахского региона, а также примеры современных урбанистических трансформаций. Отдельное внимание было уделено проблеме мин на освобождённых территориях.

В мероприятии приняли участие депутаты и сенаторы парламентов Румынии, Молдовы, Украины и Албании, руководство прокуратуры и Верховного суда Румынии, представители дипломатического корпуса, юристы и общественно-политические деятели.

Выступая на открытии выставки, посол Азербайджана в Румынии Гудси Османов рассказал об отношениях между двумя странами, а также о реализуемых проектах, планируемых визитах и мероприятиях. Посол напомнил, что 2026 год объявлен в Азербайджане «Годом градостроительства и архитектуры» и что в мае текущего года в Баку пройдёт 13-я сессия Всемирного градостроительного форума ООН-Хабитат. Он отметил, что проведение международных событий в нашей стране способствует укреплению сотрудничества в регионе и развитию политических, экономических и культурных связей.

Посол также обратил внимание на масштабные восстановительные и строительные работы, реализуемые в Азербайджане, особенно в Карабахе, на основе современных градостроительных принципов. Он подчеркнул, что историческая Победа в 44-дневной Отечественной войне обеспечила условия для формирования в регионе мира и стабильности, что создаёт благоприятные возможности для реализации международных транспортных и логистических проектов.

На открытии выступил также румынский сенатор, заместитель председателя парламентской фракции правящей Национально-либеральной партии, активный член делегации Румынии в ПАСЕ и участник межпарламентской группы дружбы Румыния–Азербайджан Кристиан-Августин Никулеску-Цигырлаш. Сенатор отметил стратегический характер отношений между Румынией и Азербайджаном, рассказав о своём визите в Азербайджан в августе прошлого года, включая поездки в Ханкенди и Шушу. Он подчеркнул масштабные строительные и восстановительные работы, проведённые в Карабахе, а также ведущую роль Азербайджана в рамках международных транспортных и логистических проектов в регионе.

