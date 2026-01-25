Установлены личности погибшего и пострадавших в ДТП в Самухе - ОБНОВЛЕНО

Установлены личности погибшего и раненых в результате опрокидывания пассажирского микроавтобуса, перевозившего рабочих в Самухе.

Как сообщает APA, погибшим оказался пассажир 2000 года рождения В. Аскеров.

Травмы получили пассажиры микроавтобуса: С. Сафарова (1989 г. р.), А. Ахмедова (1969 г. р. ), П. Балакишиева (1990 г. р.), Р. Мамедов (1991 г. р.) и М. Зульфугаров (1990 г. р.).

Пострадавшие были доставлены в больницы Самуха и Гянджи.

Отмечается, что авария произошла утром, когда микроавтобус марки «Газель» ехал с рабочими на работу. По факту ведется расследование.

09:30

