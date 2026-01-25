 В Баку полиция задержала подозреваемого в краже денег с банковской карты коллеги | 1news.az | Новости
Общество

В Баку полиция задержала подозреваемого в краже денег с банковской карты коллеги

First News Media13:48 - Сегодня
В Баку полиция задержала подозреваемого в краже денег с банковской карты коллеги

В Гарадагском районе Баку задержали подозреваемого в хищении 1 200 манатов с банковской карты своего коллеги.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками 38-го отдела Гарадагского районного управления полиции, был установлен и задержан 28-летний Н. Аташов, подозреваемый в совершении преступления.

Выяснилось, что задержанный является коллегой потерпевшего и перевел платеж на свой счет через мобильное приложение с его телефона.

Расследование по факту продолжается.

