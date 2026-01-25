 Мелания Трамп провела в Белом доме частный показ документального фильма о себе | 1news.az | Новости
Мелания Трамп провела в Белом доме частный показ документального фильма о себе

First News Media17:35 - Сегодня
Первая леди США, дизайнерша и модель Мелания Трамп провела в Белом доме частный показ документального фильма о себе.

Об этом Reuters сообщил агент Первой леди Марк Бекман.

На показе фильма «Мелания» присутствовали семья, близкие друзья и муж модели, президент США Дональд Трамп. Картина выйдет в мировой прокат 30 января. В проекте покажут 20 дней жизни дизайнерши, предшествовавшие второй инаугурации ее супруга.

«Фильм предоставляет редкую возможность заглянуть за кулисы жизни первой леди, которая вела довольно замкнутый образ жизни во время второго срока своего мужа. Трейлер начинается в день инаугурации в январе 2025 года, где она появляется в темно-синей широкополой шляпе на церемонии в Капитолии США», — отметили в публикации.

Картина также раскроет Меланию Трамп как советницу президента. К примеру, именно модель попросила супруга выделить в своей инаугурационной речи, что он «миротворец и объединитель».

