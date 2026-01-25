Объявлено жёлтое предупреждение из-за ветреной погоды

В Азербайджане выдано жёлтое предупреждение в связи с ожидаемой ветреной погодой с 26 января (днём) до 27 января (днём).

Как сообщает 1news.az, об этом информирует Национальная служба гидрометеорологии.

Жёлтый уровень предупреждения охватывает Баку и Абшеронский полуостров, а также Хызы, Шабран, Хачмаз, Губу, Гусар, Сиязань, Нефтчалу, Гобустан, Кельбаджар, Лачин, Зангилан, Физули, Гянджу, Дашкесан, Горанбой, Нафталан и Мингячевир, где ожидается северо-западный ветер со скоростью 13,9–20,7 м/с.