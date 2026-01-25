На Абшероне изморось, в горах — снег - ПРОГНОЗ

26 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в информации Национальной службы гидрометеорологии.

Ночью и вечером местами возможна изморось. Южно-западный ветер к вечеру сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха ночью +1…+3 °C, днём +6…+10 °C. Атмосферное давление составит 766 мм рт. ст. Относительная влажность — 70–80%.

В районах страны преимущественно без осадков, однако вечером в отдельных восточных районах ожидаются осадки, в горных зонах — снег. Местами туман. Умеренный западный ветер временами усилится.

Температура воздуха в регионах ночью от −2 °C до +3 °C, днём +8…+12 °C. В горных районах ночью −3…−8 °C, днём 0…+5 °C.

Ночью и утром на отдельных горных дорогах ожидается гололедица.