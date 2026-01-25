Завершен ремонт Морского терминала КТК

На Морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума завершены ремонтные работы, выносное причальное устройство (ВПУ-3) введено в промышленную эксплуатацию.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Министерство энергетики Казахстана, в ходе ремонта выполнен полный комплекс восстановительных и технических работ, проведены необходимые испытания, подтвердившие готовность устройства к безопасной работе. Ввод ВПУ-3 позволяет осуществлять отгрузку нефти одновременно с двух выносных причальных устройств.

Это повышает надежность функционирования Морского терминала, расширяет возможности планирования и обеспечивает выполнение утвержденных графиков транспортировки казахстанской нефти на экспорт.

Эксплуатация объектов ведется в строгом соответствии с требованиями промышленной и экологической безопасности.