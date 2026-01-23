Азербайджан выразил поддержку стабильности в Иране - ФОТО

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял находящегося с визитом в стране заместителя министра иностранных дел Ирана Вахида Джалалзаде.

В ходе встречи были обсуждены вопросы двусторонней и многосторонней повестки сотрудничества между Азербайджаном и Ираном, последние события и напряжённость в Иране, а также региональные вопросы.

Вахид Джалалзаде подробно проинформировал о текущей ситуации и недавних событиях в Иране. В свою очередь Джейхун Байрамов подчеркнул, что Азербайджан придаёт большое значение стабильности в Иране, и выразил соболезнования семьям погибших в ходе последних событий.

Стороны отметили важность контактов на уровне президентов двух стран, взаимных визитов и существующего политического диалога для развития дружественных отношений между Азербайджаном и Ираном. Было с удовлетворением отмечено эффективное функционирование Совместной государственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству.

Обсуждая перспективы взаимодействия в сфере транспорта и коммуникаций, стороны подчеркнули значимость реализуемых Азербайджаном и Ираном совместных проектов, которые играют важную роль в развитии транспортных коридоров, проходящих через регион.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.