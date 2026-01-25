В Индии зафиксирован первый смертельный случай от нового вируса «Нипах», сообщил Telegram-канал Mash.

Отмечается, что одна из пациенток в Калькутте впала в кому и умерла. На карантине в городе в настоящий момент находятся сотни людей. По данным издания, от болезни пока не существует вакцины, она передается так же, как COVID-19.

Показатель смертности оценивается от 40 до 75 процентов — в зависимости от возможностей для эпидемиологического надзора и клинического управления там, где вирус появился. Переносчиками «Нипаха» могут быть как летучие грызуны (в большинстве случаев из семейства Pteropodidae), так и свиньи. Заразиться можно через зараженную пищу или от человека к человеку напрямую.

Ранее мы уже писали о том, что в Индии выявилены пять случаев заболевания. На этой неделе вирусом заразились врач, медсестра и сотрудник медицинского учреждения.

Всемирная организация здравоохранения считает его патогеном высокого риска.

Источник: Лента.ру