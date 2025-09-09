Аэропорты в Европе снимают ограничение на провоз жидкости в ручной клади

Аэропорт имени Иоанна Павла II в Кракове стал первым в Польше, где отменили ограничения на провоз жидкостей в ручной клади до 100 мл.

Теперь пассажирам разрешено брать с собой жидкости в ёмкостях до двух литров и проходить досмотр без нужды опустошать сумку.

Решение стало возможным благодаря установке десяти новых компьютерных томографов, которые создают детальное 3D-изображение содержимого. По оценкам аэропорта, новая система позволит сократить время досмотра на 30%, что обеспечит ожидание не более десяти минут даже в часы пик.

Стоит отметить, что в июле Европейская комиссия одобрила отмену правила «100 мл» для аэропортов, оснащённых современными компьютерными томографами. Аналогичные меры уже внедрили Великобритания и США, чтобы ускорить процедуры безопасности и повысить удобство пассажиров.

Источник: NFP

Джамиля Суджадинова