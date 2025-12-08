Утечка воды в Лувре повредила сотни редких книг

Всемирно известный парижский музей Лувр столкнулся с новым скандалом из-за халатности.

Утечка в старой водопроводной системе затопила библиотеку отдела древнеегипетских артефактов, повредив около 400 редких книг.

Заместитель генерального директора музея Франсис Стейнбок подтвердил инцидент, отметив, что среди поврежденных экспонатов нет уникальных изданий. При этом ремонт неисправной системы водоснабжения запланирован только на сентябрь 2026 года, хотя проблема существует уже несколько лет, передает издание New York Post.

Это второй крупный инцидент в Лувре за последние месяцы. 19 октября пять грабителей проникли в Лувр в Париже и похитили девять драгоценностей. «Вечерняя Москва» узнала у искусствоведа и бывшего сотрудника Бюро Интерпола в России Екатерины Бурковой подробности ограбления. Согласно оценкам представителей французского музея, общая сумма ущерба от ограбления составляет 88 миллионов евро.

