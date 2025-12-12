 Творец истории. Сегодня День памяти общенационального лидера Гейдара Алиева | 1news.az | Новости
Творец истории. Сегодня День памяти общенационального лидера Гейдара Алиева

Фарида Багирова00:00 - Сегодня
Творец истории. Сегодня День памяти общенационального лидера Гейдара Алиева

В истории есть личности, чьи имена навеки связаны с важнейшими этапами развития государства и вписаны золотыми буквами в судьбу своего народа.

Для азербайджанского народа это – общенациональный лидер Гейдар Алиев, государственный деятель, чья мудрость, несгибаемая воля, стратегическое видение стали основой укрепления независимости, развития государственности, усиления народного единства.

Сегодня Азербайджан чтит светлую память своего великого сына. С того дня, как не стало общенационального лидера, проходит 22 года. Гейдар Алиев оставил после себя целую эпоху созидания, сформировавшую фундамент современной государственности и определившую стратегический путь развития Азербайджана. Эта эпоха и сегодня ощущается в незыблемости Азербайджанского государства, в каждой его победе. Слова, решения и идеи великого лидера до сих пор служат ориентиром, а его жизненный путь - примером истинного служения Родине и народу.

Благодаря Гейдару Алиеву, Азербайджан в тяжелый период своей истории избежал братоубийственной войны, распада, угрозы исчезновения с карты мира, благодаря его титанической деятельности страна сохранила свою государственность и вступила на путь развития и истинной независимости. В Азербайджане была сохранена и укреплена государственность, обеспечены стабильность, безопасность, конституционный порядок, заложены прочные основы для экономического процветания, строительства сильной армии.

Величайшим творением общенационального лидера стал подлинно независимый, свободный Азербайджан - государство-победитель, который сегодня по праву пользуется высоким авторитетом и уважением во всем мире.

Именно мудрая и дальновидная политика общенационального лидера открыла Азербайджану славную дорогу к исторической Победе в Отечественной войне, когда доблестная Азербайджанская армия под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева освободила родные земли от многолетней оккупации, восстановив историческую справедливость и международное право.

Великая Победа – это исполненное завещание общенационального лидера Гейдара Алиева, архитектора могущественного и независимого Азербайджана, великой личности, который навсегда останется в памяти азербайджанского народа, который он любил всем сердцем и неутомимой борьбе за интересы которого посвятил всю жизнь.

Сегодня общенационального лидера нет с нами, но время не властно над величием его наследия. Оно звучит в исторических победах и достижениях Азербайджана, светится в гордом и уверенном взгляде нашего народа-победителя. Оно ощущается в каждом мгновении, когда Азербайджан уверенно утверждает себя в мире - так, как мечтал и к чему стремился великий лидер Гейдар Алиев.

