 Азербайджан и ОАЭ обсудили развитие медиа-сотрудничества - ФОТО
Общество

Азербайджан и ОАЭ обсудили развитие медиа-сотрудничества - ФОТО

First News Media23:20 - 11 / 12 / 2025
Азербайджан и ОАЭ обсудили развитие медиа-сотрудничества - ФОТО

В рамках саммита «Мост» в сфере медиа и контент-индустрии в Абу-Даби состоялась встреча исполнительного директора Агентства по развитию СМИ Азербайджанской Республики Ахмада Исмаилова с председателем Национального бюро СМИ и Совета СМИ Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Абдуллой бин Мохаммедом бин Бутти Аль Хамедом.

Ахмад Исмаилов, затронув текущее состояние сотрудничества между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами в области СМИ и коммуникаций, подчеркнул важность расширения обмена информацией и опытом, а также укрепления взаимодействия между медиа-структурами. Он отметил, что это институциональное партнерство заложит основу для реализации совместных проектов в будущем и повысит эффективность совместных усилий.

Шейх Абдулла бин Мохаммед бин Бутти Аль Хамед представил информацию о приоритетных направлениях медиаполитики в ОАЭ, инициативах, реализуемых в рамках цифровой трансформации, и международном сотрудничестве в сфере СМИ. Он высоко оценил развитие отношений между Азербайджаном и ОАЭ в области СМИ и коммуникаций, отметив, что формирующееся сотрудничество откроет новые возможности для обеих стран.

В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся обмена информацией и опытом, сотрудничества в рамках инициатив и проектов, представляющих взаимный интерес, а также организации встреч, семинаров, тренингов и конференций.

Азербайджан и ОАЭ обсудили развитие медиа-сотрудничества - ФОТО

