Президент Турции прибыл с официальным визитом в Туркменистан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в столицу Туркменистана Ашхабад для участия в «Международном форуме мира и безопасности».

По сообщают турецкие СМИ, в аэропорту Ашхабада состоялась официальная встреча Эрдогана, на которой его приветствовали заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Мамметхан Чакыев, посол Турции в Ашхабаде Ахмет Демирок и другие высокопоставленные лица.

В составе турецкой делегации находятся супруга президента Эмине Эрдоган, министр иностранных дел Хакан Фидан, министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар, руководитель коммуникационной службы президента Бурханеттин Дуран, глава MIT Ибрагим Калын, старший советник президента по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч и председатель Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырым.

Делегация Турции примет участие в основных сессиях форума, а также в официальных встречах в Ашхабаде.