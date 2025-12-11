 Лейла Алиева приняла участие в открытии Центра трансплантации костного мозга в Liv Bona Dea - ФОТО | 1news.az | Новости
Общество

Лейла Алиева приняла участие в открытии Центра трансплантации костного мозга в Liv Bona Dea - ФОТО

First News Media20:20 - Сегодня
Лейла Алиева приняла участие в открытии Центра трансплантации костного мозга в Liv Bona Dea - ФОТО

11 декабря в Liv Bona Dea Hospital состоялась церемония открытия Центра трансплантации костного мозга.

В церемонии открытия приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и министр здравоохранения Теймур Мусаев.

Сначала Лейла Алиева навестила ребёнка, проходящего лечение в больнице при поддержке Фонда Гейдара Алиева, поинтересовалась его состоянием и вручила подарок.

После этого состоялось официальное открытие центра трансплантации костного мозга.

Новый центр будет проводить трансплантации костного мозга как для взрослых, так и для детей. Сообщается, что в центре функционируют 6 специально изолированных палат, которые позволяют ежегодно принимать и лечить до 80 пациентов.

Отмечается, что в настоящее время в составе больницы также работает гематологическое отделение на 8 коек. Все палаты оснащены современной системой позитивного давления с HEPA-фильтрацией, что обеспечивает максимальную защиту пациентов от инфекций. Приготовление химиотерапевтических препаратов проводится в биологически безопасных шкафах, а сбор клеток осуществляется в отдельном отделении афереза.

Кроме того, банк крови способен готовить эритроциты, тромбоциты, плазму и другие компоненты, включая получение суспензии гранулоцитов. Для безопасности пациентов, проходящих трансплантацию, регулярно применяются процедуры облучения и фильтрации.

Отметим, что центр трансплантации костного мозга открыт на основании лицензии, выданной согласно постановлению Кабинета Министров от 20 августа 2021 года о внесении изменений в «Список специализированных медицинских учреждений, осуществляющих трансплантацию донорских органов».

Напомним, что трансплантация костного мозга и стволовых клеток является современным и эффективным методом лечения различных гематологических и онкологических заболеваний. Стволовые клетки получают от самого пациента (аутологические) или от донора (аллогенные) и пересаживают после высокодозной химиотерапии. Цель процедуры - заменить костный мозг здоровыми клетками и восстановить кроветворение.

Лейла Алиева приняла участие в открытии Центра трансплантации костного мозга в Liv Bona Dea - ФОТО

