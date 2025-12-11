Два столичных района временно останутся без газа

12 декабря в двух районах Баку временно отключат подачу газа.

Об этом сообщило ПО «Азеригаз».

По данным ведомства, в связи с проведением ремонтных работ с 10:00 газоснабжение будет приостановлено в Ясамальском районе — на улицах М. Шарифзаде, А. Аббасова, Х. Мустафаева, Г. Зардаби, Х. Дадашова, В. Алиева, З. Керимова, Н. Хикмета, а также на 7-й, 8-й и 9-й Саллагхана. Ограничения также затронут территорию «Аг шехер» в Хатаинском районе.

Подачу газа возобновят после завершения ремонтных работ.