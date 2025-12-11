 Лейла Алиева посетила Детский противотуберкулезный санаторий номер 5 Министерства здравоохранения - ФОТО | 1news.az | Новости
Лейла Алиева посетила Детский противотуберкулезный санаторий номер 5 Министерства здравоохранения - ФОТО

First News Media22:00 - 11 / 12 / 2025
Лейла Алиева посетила Детский противотуберкулезный санаторий номер 5 Министерства здравоохранения - ФОТО

11 декабря вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и министр здравоохранения Теймур Мусаев посетили Детский противотуберкулезный санаторий номер 5 Министерства здравоохранения.

В ходе посещения состоялось ознакомление с деятельностью учреждения, организацией медицинских услуг и условиями, созданными для детей. Были обсуждены проводимые в диспансере работы по обновлению, а также меры по повышению качества диагностических и лечебных услуг.

Министр здравоохранения Теймур Мусаев выразил Лейле Алиевой благодарность за поддержку проектов, реализуемых в нашей стране в области охраны здоровья детей.

