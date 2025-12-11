Вице-спикер получил замечание за то, что прервал речь Сабира Рустамханлы

Заместителю председателя Милли Меджлиса Рафаэлю Гусейнову объявлено замечание.

Причиной стало то, что вице-спикер и член Партии гражданского согласия (ВГС) прервал выступление председателя партии Сабира Рустамханлы во время конференции в Милли Меджлисе, передает Qafqazinfo.

На заседании Центральной контрольно-ревизионной комиссии (МНТК) ВГС было отмечено, что депутат от партии, злоупотребляя своим правом вести заседание, проявил такое поведение по отношению к председателю партии, которое является недопустимым ни с этической, ни с политической точки зрения: «Неуважительное поведение по отношению к Сабиру Рустамханлы является серьёзной ошибкой Рафаэля Гусейнова, представляющего партию в парламенте, и было принято решение объявить ему замечание».