 Зеленский: Украина и США готовят рамочное соглашение, которое не будет зависеть от прямых переговоров с Россией | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Зеленский: Украина и США готовят рамочное соглашение, которое не будет зависеть от прямых переговоров с Россией

First News Media23:55 - 11 / 12 / 2025
Зеленский: Украина и США готовят рамочное соглашение, которое не будет зависеть от прямых переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о текущем состоянии работы над мирным соглашением и экономическим восстановлением страны после войны.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с журналистами 11 декабря, передает РБК-Украина.

По словам Зеленского, уже состоялись первые шаги в работе над мирным планом: американская сторона обсудила с Россией свои предложения, которые вернулись с изменениями, и сейчас они дорабатываются Украиной перед повторной передачей США.

«Уже произошли определенные шаги: американская сторона выезжала в Россию с собственным видением, возвращалась с изменениями, которые мы доработали и передали обратно американцам», - заявил Зеленский.

Кроме того, Зеленский отметил, что сейчас Украина и США готовят рамочное соглашение, которое не будет зависеть от прямых переговоров с Россией. Оно должно стать фундаментом для дальнейших договоренностей по экономике и гарантий безопасности.

Президент подчеркнул, что США могут помочь Украине и в этом нет никаких препятствий со стороны России. Параллельно разрабатываются действенные гарантии безопасности. По словам Зеленского, экономические блоки и блоки безопасности могут подписываться одновременно, но рамочное соглашение является обязательным для закрепления главных принципов завершения войны.

Поделиться:
248

Актуально

Мнение

Творец истории. Сегодня День памяти общенационального лидера Гейдара Алиева

Xроника

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с днем памяти великого ...

Политика

Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с днем памяти великого лидера ...

Общество

На суде граждан Армении обвиняемым предоставлено последнее слово - ФОТО

В мире

Зеленский: Украина и США готовят рамочное соглашение, которое не будет зависеть от прямых переговоров с Россией

Президент Турции прибыл с официальным визитом в Туркменистан

Шахбаз Шариф проведет встречи с президентами Ирана, РФ и Турции в Ашхабаде

Зеленский раскрыл детали переданной США версии мирному плану

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Начался первый официальный визит канцлера ФРГ в Израиль

Трамп объяснил подорожание отделки бального зала в Белом доме

Илон Маск призвал ликвидировать Евросоюз

Bloomberg: В ЦА и на Кавказе случился «концертный бум» после закрытия Москвы для гастролей

Последние новости

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с днем памяти великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО

Сегодня, 00:13

Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с днем памяти великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО

Сегодня, 00:11

Творец истории. Сегодня День памяти общенационального лидера Гейдара Алиева

Сегодня, 00:00

Зеленский: Украина и США готовят рамочное соглашение, которое не будет зависеть от прямых переговоров с Россией

11 / 12 / 2025, 23:55

Два столичных района временно останутся без газа

11 / 12 / 2025, 23:50

В Нахчыване будет создан большой Парк Победы

11 / 12 / 2025, 23:43

В Сумгайыте столкнулись 8 автомобилей - ВИДЕО

11 / 12 / 2025, 23:40

Азербайджан и ОАЭ обсудили развитие медиа-сотрудничества - ФОТО

11 / 12 / 2025, 23:20

Президент Турции прибыл с официальным визитом в Туркменистан

11 / 12 / 2025, 23:15

В Баку 19-летний юноша задержан за убийство отца

11 / 12 / 2025, 23:10

TƏBİB рассказал о состоянии 14-летней роженицы и её новорождённой дочери - ОБНОВЛЕНО

11 / 12 / 2025, 22:45

Вице-спикер получил замечание за то, что прервал речь Сабира Рустамханлы

11 / 12 / 2025, 22:35

На суде граждан Армении обвиняемым предоставлено последнее слово - ФОТО

11 / 12 / 2025, 22:20

Лейла Алиева посетила Детский противотуберкулезный санаторий номер 5 Министерства здравоохранения - ФОТО

11 / 12 / 2025, 22:00

Пашинян приветствовал решение Президента Ильхама Алиева о разблокировке транзита грузов в Армению

11 / 12 / 2025, 21:40

Шахбаз Шариф проведет встречи с президентами Ирана, РФ и Турции в Ашхабаде

11 / 12 / 2025, 21:22

Зеленский раскрыл детали переданной США версии мирному плану

11 / 12 / 2025, 21:00

Обсужден стратегический диалог между Баку и Будапештом - ОБНОВЛЕНО

11 / 12 / 2025, 20:45

В органах ИВ районов Баку упразднен ряд департаментов

11 / 12 / 2025, 20:40

Лейла Алиева приняла участие в открытии Центра трансплантации костного мозга в Liv Bona Dea - ФОТО

11 / 12 / 2025, 20:20
Все новости
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сегодня трудно представить новогодние праздники без сияющей, нарядной ёлки. Именно она наполняет дом атмосферой тепла, уюта и волшебства, а городские улицы10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30