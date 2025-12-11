Зеленский: Украина и США готовят рамочное соглашение, которое не будет зависеть от прямых переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о текущем состоянии работы над мирным соглашением и экономическим восстановлением страны после войны.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с журналистами 11 декабря, передает РБК-Украина.

По словам Зеленского, уже состоялись первые шаги в работе над мирным планом: американская сторона обсудила с Россией свои предложения, которые вернулись с изменениями, и сейчас они дорабатываются Украиной перед повторной передачей США.

«Уже произошли определенные шаги: американская сторона выезжала в Россию с собственным видением, возвращалась с изменениями, которые мы доработали и передали обратно американцам», - заявил Зеленский.

Кроме того, Зеленский отметил, что сейчас Украина и США готовят рамочное соглашение, которое не будет зависеть от прямых переговоров с Россией. Оно должно стать фундаментом для дальнейших договоренностей по экономике и гарантий безопасности.

Президент подчеркнул, что США могут помочь Украине и в этом нет никаких препятствий со стороны России. Параллельно разрабатываются действенные гарантии безопасности. По словам Зеленского, экономические блоки и блоки безопасности могут подписываться одновременно, но рамочное соглашение является обязательным для закрепления главных принципов завершения войны.