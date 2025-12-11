 Обсужден стратегический диалог между Баку и Будапештом - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Политика

Обсужден стратегический диалог между Баку и Будапештом - ОБНОВЛЕНО

First News Media20:45 - Сегодня
Обсужден стратегический диалог между Баку и Будапештом - ОБНОВЛЕНО

В Будапеште под сопредседательством министров иностранных дел Азербайджана и Венгрии — Джейхуна Байрамова и Петера Сийярто состоялась 3-я встреча стратегического диалога.

Как сообщили в МИД Азербайджана, стороны высоко оценили нынешний высокий уровень стратегического партнёрства между Азербайджаном и Венгрией, рассмотрели его динамику развития, уделив внимание сферам торговли, инвестиций, энергетики, транспорта и логистики, подчеркнули важность открытия новых горизонтов сотрудничества. Особое внимание было акцентировано на участии Венгрии в восстановлении освобождённых территорий Азербайджана, в частности в восстановлении села Солтанлы Джебраильского района.

По итогам встречи был подписан меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество в области охраны окружающей среды, а также протокол третьей встречи стратегического диалога Азербайджан-Венгрия.

19:30

В Будапеште проходит встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто.

Как сообщается в публикации внешнеполитического ведомства в соцсети X, встреча проходит в рамках третьего Азербайджанско-венгерского стратегического диалога.

Напомним, что Джейхун Байрамов находится с рабочим визитом в Венгрии.

