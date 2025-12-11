Обсужден стратегический диалог между Баку и Будапештом - ОБНОВЛЕНО
В Будапеште под сопредседательством министров иностранных дел Азербайджана и Венгрии — Джейхуна Байрамова и Петера Сийярто состоялась 3-я встреча стратегического диалога.
Как сообщили в МИД Азербайджана, стороны высоко оценили нынешний высокий уровень стратегического партнёрства между Азербайджаном и Венгрией, рассмотрели его динамику развития, уделив внимание сферам торговли, инвестиций, энергетики, транспорта и логистики, подчеркнули важность открытия новых горизонтов сотрудничества. Особое внимание было акцентировано на участии Венгрии в восстановлении освобождённых территорий Азербайджана, в частности в восстановлении села Солтанлы Джебраильского района.
По итогам встречи был подписан меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество в области охраны окружающей среды, а также протокол третьей встречи стратегического диалога Азербайджан-Венгрия.
The 3rd Meeting of the Azerbaijan-Hungary Strategic Dialogue, co-chaired by @Bayramov_Jeyhun, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan & Péter Szijjártó @FM_Szijjarto, Minister of Foreign Affairs & Trade of Hungary, was held in Budapest.
The Ministers commended… pic.twitter.com/nBkMZfnAei — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) December 11, 2025
19:30
В Будапеште проходит встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто.
Как сообщается в публикации внешнеполитического ведомства в соцсети X, встреча проходит в рамках третьего Азербайджанско-венгерского стратегического диалога.
Напомним, что Джейхун Байрамов находится с рабочим визитом в Венгрии.
Happening now: Minister of Foreign Affairs of the Republic of #Azerbaijan🇦🇿@Bayramov_Jeyhun is welcomed by Minister of Foreign Affairs and Trade of Hungary @FM_Szijjarto as part of his working visit to #Budapest, #Hungary🇭🇺 within the framework of the 3rd Azerbaijan-Hungary… pic.twitter.com/KhvL9p5Fgk — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) December 11, 2025