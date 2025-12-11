Обсужден стратегический диалог между Баку и Будапештом - ОБНОВЛЕНО

В Будапеште под сопредседательством министров иностранных дел Азербайджана и Венгрии — Джейхуна Байрамова и Петера Сийярто состоялась 3-я встреча стратегического диалога.

Как сообщили в МИД Азербайджана, стороны высоко оценили нынешний высокий уровень стратегического партнёрства между Азербайджаном и Венгрией, рассмотрели его динамику развития, уделив внимание сферам торговли, инвестиций, энергетики, транспорта и логистики, подчеркнули важность открытия новых горизонтов сотрудничества. Особое внимание было акцентировано на участии Венгрии в восстановлении освобождённых территорий Азербайджана, в частности в восстановлении села Солтанлы Джебраильского района.

По итогам встречи был подписан меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество в области охраны окружающей среды, а также протокол третьей встречи стратегического диалога Азербайджан-Венгрия.

The 3rd Meeting of the Azerbaijan-Hungary Strategic Dialogue, co-chaired by @Bayramov_Jeyhun, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan & Péter Szijjártó @FM_Szijjarto, Minister of Foreign Affairs & Trade of Hungary, was held in Budapest.



The Ministers commended… pic.twitter.com/nBkMZfnAei — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) December 11, 2025