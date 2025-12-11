Зеленский раскрыл детали переданной США версии мирному плану

Украина передала США обновленную позицию по мирному плану - это реакция на версию документа, которую Вашингтон обсуждал в Москве. Документ Киев и редактировал вместе с европейскими партнерами, но сам план еще не окончательный.

Об этом заявил глава государства во время общения с журналистами 11 декабря, передает корреспондент РБК-Украина.

"То есть эта редакция, которую мы передали вчера американской команде, это наше видение, но там есть также европейские вопросы в плане и поэтому также есть европейское видение. Это не окончательный план", - сказал Зеленский.

Он пояснил, что американской стороне была передана реакция на то, что получил Киев в условиях, которые уже были до этого.

"Уже был отредактирован первый план - с 28 пунктов план уменьшился до 20 пунктов. То есть этот план постоянно прорабатывается, редактируется. И это постоянный процесс, который продолжается и сейчас", - подчеркнул президент.

По его словам, важно - этот план является не одним документом, а комплекс документов. И многих документов еще финализированных нет, потому что они зависят от того, в каком виде будет принят базовый 20-пунктный план.

"В нем есть несколько вещей, таких как: послевоенная экономика и восстановление, гарантии безопасности и другие вещи, которые задаются рамкой в базовом документе, и потом на основе того или иного пункта, который требует детализации, будет еще отдельный документ", - рассказал Зеленский.

То есть, как пояснил украинский лидер, 20 пунктов - это фундамент, условная "рамка", на основе которой будет соответствующее количество документов.

"Вчера мы проговорили, например, экономическое направление и восстановление, общие вещи. Но я думаю, что в этом экономическом направлении будет не один документ", - предполагает президент.

Он проинформировал, что над экономическим планом мероприятий с украинской стороны будут работать премьер-министр Юлия Свириденко, министр экономики Алексей Соболев, а также вице-премьер-министр Тарас Качка и еще несколько человек, которые работали над Mineral Deal.

Что касается гарантий безопасности, то, по его словам, сегодня состоялся разговор по видеосвязи с группой коллег из США с командами по безопасности и обороне.

"Также должно быть согласовано достаточно общее видение с какими-то важными точечными пунктами. После этого украинская группа - уже не экономическая, а по безопасности - будет работать с американской группой безопасности", - сказал президент.

Он не исключает, что это будет один документ или больше, но гарантии безопасности "должны быть действительно эффективными и сработать, чтобы не было третьего российского вторжения". Поэтому теме гарантий Киев уделяет мы максимум внимания.

"По 20 пунктам: есть позиции, по которым остаются у нас вопросы. В частности по тематике территорий - это есть, это очень сенситивно. Мы благодарны, что Америка работает с нами, и пытается быть посередине. Мы постоянно в контакте с ними", - отмечает Зеленский.

Но, он подчеркивает, что на сегодня еще сложно сказать, как будет в конце в документах.

"Русские" хотят весь Донбасс, но мы, разумеется, это не воспринимаем. И американцы ищут какой-то формат. Они обсуждали вопрос о "свободной экономической зоне". Американцы называют это так, а "русские" "демилитаризованной зоной", - поделился президент.

Украинская позиция, подытожил глава государства, такова: "справедливо - когда стоим там, где стоим, то есть на контактной линии. Поэтому между этими позициями разными и продолжается сейчас дискуссия, это еще не определено".