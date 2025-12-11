Пашинян приветствовал решение Президента Ильхама Алиева о разблокировке транзита грузов в Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал решение Президента Азербайджана Ильхама Алиева о разблокировке транзита грузов в Армению через территорию Азербайджана.

Как сообщает ТАСС, выступая на заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза в Москве, Н.Пашинян отметил, что происходящие в регионе позитивные изменения открывают новые возможности для углубления экономического сотрудничества. «Разблокировка региональных коммуникаций может стать важным фактором расширения региональных связей и укрепления экономической устойчивости для всех стран большого региона», - заявил он.

Премьер Армении подчеркнул, что рассматривает решение Азербайджана как одно из значимых достижений на пути к установлению мира и стабильности.