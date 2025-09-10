 Почти 90% детей мигрантов не смогут попасть в российские школы | 1news.az | Новости
Почти 90% детей мигрантов не смогут попасть в российские школы

First News Media15:08 - Сегодня
Большинство детей иностранных граждан, претендующих на обучение в школах России, не могут быть зачислены.

Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Рособрнадзор продолжает мониторинг тестирования на знание русского языка несовершеннолетних иностранных граждан, претендующих на зачисление для обучения в российские школы. Данное тестирование было введено с 1 апреля 2025 года. В целях обеспечения качественного образовательного процесса для всех его участников, несовершеннолетние иностранные граждане и лица без гражданства обязаны подтвердить необходимый уровень владения русским языком. Отсутствие положительного результата тестирования является основанием для отказа в зачислении в российские общеобразовательные организации.

"Более 87% несовершеннолетних иностранных граждан, претендующих на обучение в российских школах, не могут быть зачислены", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства уточнили, что всего за апрель - август документы в образовательные организации были поданы на 23 616 детей, имеющих иностранное гражданство. При этом полный комплект документов был подан только на 8 223 детей, которые были направлены на тестирование. Проходили тестирование 5 940 детей, из них успешно с ним справились 2 964 (50%, или 12,6% от общего количества детей, на которых были поданы документы для обучения в российских школах).

По информации Рособрнадзора, варианты тестирования разработаны с учетом уровня обучения в каждом классе общеобразовательной школы - с 1-го по 11-й классы. Для поступления в 1-й класс требуются навыки говорения, слушания и понимания устной речи, а также лексико-грамматические знания. Тестирование для зачисления в 1-й класс проводится только в устной форме. Со 2-го класса диагностическая работа дополняется заданиями на проверку навыков чтения и письма, тестирование проводится в устной и письменной форме.

Все задания направлены на оценку способности иностранного гражданина обучаться на русском языке в рамках образовательных программ соответствующего класса.

Кроме тестирования для зачисления ребенка в российскую школу родители обязаны подготовить ряд документов, в том числе копии документов, подтверждающих родство заявителя или законность представления прав ребенка, копии документов, подтверждающих законность нахождения ребенка в стране и право его законных представителей на пребывание (проживание) в Российской Федерации, медицинское заключение об отсутствии у ребенка инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, копии документов законных представителей. В случае предоставления неполного комплекта документов образовательная организация возвращает заявление о приеме в школу без его рассмотрения.

Источник: ТАСС

Глава прокуратуры Киевской области: Национальная вражда не являлась мотивом для стрельбы по азербайджанцам

