 Habertürk, Show TV и другие: В Турции наложен арест на компании одного из крупнейших медиахолдингов
Habertürk, Show TV и другие: В Турции наложен арест на компании одного из крупнейших медиахолдингов

First News Media10:02 - Сегодня
Habertürk, Show TV и другие: В Турции наложен арест на компании одного из крупнейших медиахолдингов

В Турции проведена беспрецедентная операция, в ходе которой наложен арест на 121 компанию медиаимперии Can Holding, включая медиа-гигантов Habertürk, Show TV и Bloomberg HT.

В рамках масштабного уголовного расследования, в эпицентре которого оказался один из крупнейших медиахолдингов страны, выданы ордера на арест 10 ключевых фигур Can Holding, которым вменяются «создание преступной организации», «контрабанда», «мошенничество» и «отмывание денег».

Во всех зданиях холдинга продолжаются обыски. По данным правоохранителей, следственные мероприятия носят «широкий и многоуровневый характер».

Согласно официальному заявлению Главной прокуратуры, в рамках холдинга была создана разветвленная структура для систематического совершения преступлений, маскируемая под легальный бизнес. Компании использовались для сложных финансовых схем с миллиардами лир неизвестного происхождения.

В обвинениях фигурируют: «уклонение от налогов через поддельные документы и сделки без счетов-фактур», «оборот средств между дочерними компаниями для сокрытия источника», «искусственное увеличение капитала за счет фиктивных долгов перед партнерами», «легализация криминальных доходов».

По выводам финансовой разведки MASAK, с целью расширения влияния и легализации статуса, организация масштабно инвестировала криминальные средства в ключевые секторы: СМИ, образование, финансы и энергетику.

Прокуратура указывает, что деятельность Can Holding ставила под угрозу экономическую безопасность, подрывала налоговую систему и искажала рынок.

Все активы 121 компании арестованы. Решением властей над ними назначены попечители от Фонда страхования сбережений (TMSF).

Представитель прокуратуры подчеркнул, что расследование продолжается по всем направлениям, и его ход будет максимально прозрачным для общества.

Источник: Haberler

