Трамп сообщил о телефонном разговоре с «великим футболистом» Роналду

Президент США Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре с футболистом сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Об этом он рассказал в социальной сети Truth Social.

Трамп заявил, что Роналду «великий футболист», отметил, что тот «только что позвонил», чтобы поблагодарить за тур по Белому дому и Овальному кабинету на этой неделе.

Напомним, что 18 ноября Роналду стал одним из специальных гостей торжественного ужина в Белом доме, организованного в честь визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.

Роналду — лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы и Лиги чемпионов, а также первый футболист, достигший отметки в 900 голов в официальных матчах. В активе португальца пять побед в Лиге чемпионов, золото чемпионата Европы 2016 года и два титула победителя Лиги наций УЕФА.

Роналду остается единственным игроком, кому удалось забивать на пяти чемпионатах мира подряд в период с 2006 по 2022 год. Текущий отборочный цикл может стать для него седьмым участием в финальных стадиях мундиаля, если Португалия успешно завершит квалификацию.

Источник: Газета.ру