Правительство Непала впервые возглавила женщина

Бывшая глава Верховного суда Непала Сушила Карки стала временно исполняющей обязанности премьер-министра.

Президент Непала Рам Чандра Паудел назначил 73-летнюю Карки на этот пост, и в пятницу, 12 сентября, она была приведена к присяге.

Карки стала первой в истории женщиной во главе правительства Непала. Ее кандидатуру предложили лидеры протестов. Как ожидается, она будет возглавлять кабинет Непала до следующих выборов, которые могут пройти в марте 2026 года.

Карки известна в стране своей борьбой с коррупцией, указывает агентство dpa.

Правительство Непала 9 сентября отменило запрет соцсетей, введение которого вызвало массовые протесты и привело к жертвам. На фоне разразившегося кризиса подал в отставку премьер-министр Шарма Оли, а также глава МВД и еще два министра.

Запрет, коснувшийся более чем 20 соцсетей, включая Facebook, Instagram и YouTube, был введен в Непале под предлогом того, что они не выполнили новое требование о регистрации и подчинении государственному надзору.

Несмотря на отмену блокировок, демонстрации не стихли: их участники, в основном молодые люди, выступали против коррупции в стране и политики действующих властей в целом. По сообщениям информационных агентств, тысячи демонстрантов громили и поджигали офисы ведущих партий и дома некоторых политиков. Демонстранты подожгли офис партии «Непальский конгресс» и несколько полицейских участков. Массовые протесты в Непале называют «демонстрациями поколения Z».

В результате столкновений с полицией погиб минимум 51 человек, пострадали более 1300.

