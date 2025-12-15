Сегодня ООН впервые отмечает Всемирный день тюркских языков

15 декабря международное сообщество впервые отмечает Всемирный день тюркских языков.

Об этом говорится в информации, распространенной ООН. Отмечается, что соответствующее решение принято на прошедшей в ноябре в Самарканде Генеральной конференции специализированного учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры — ЮНЕСКО. В организации считают это важным шагом на пути к признанию языкового разнообразия, обогащающего общее человеческое наследие.

Согласно информации, выбор 15 декабря в качестве Всемирного дня тюркских языков символичен и имеет глубокий смысл. В этот день в 1893 году датский лингвист Вильгельм Томсен объявил об успешной расшифровке Орхонских надписей — одного из старейших известных письменных источников.

ЮНЕСКО подчеркивает, что языки, принадлежащие к тюркской языковой семье, такие как азербайджанский, казахский, кыргызский, турецкий, туркменский и узбекский, являются родными для более чем 200 миллионов человек на территории площадью около 12 миллионов квадратных километров.

С инициативой отмечать Всемирный день выступили Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. Ее поддержала 21 страна.

Источник: АЗЕРТАДЖ