В торговом центре «Бина» на несколько часов было отключено электроснабжение
Сегодня в торговом центре «Бина» электроснабжение было отключено на несколько часов.
«Qafqazinfo» сообщает, что информация об этом распространилась в социальных сетях.
Отмечается, что из-за холодной погоды и темноты владельцы магазинов были вынуждены закрыть свои торговые точки раньше времени.
По полученной информации, упал столб электропередачи напряжением 35 кВ, расположенный рядом с торговым центром.
В результате произошло отключение электроэнергии в торговом центре.
В настоящее время соответствующие ведомства проводят работы по устранению проблемы.
