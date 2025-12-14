 В торговом центре «Бина» на несколько часов было отключено электроснабжение | 1news.az | Новости
Общество

В торговом центре «Бина» на несколько часов было отключено электроснабжение

First News Media22:59 - 14 / 12 / 2025
В торговом центре «Бина» на несколько часов было отключено электроснабжение

Сегодня в торговом центре «Бина» электроснабжение было отключено на несколько часов.

«Qafqazinfo» сообщает, что информация об этом распространилась в социальных сетях.

Отмечается, что из-за холодной погоды и темноты владельцы магазинов были вынуждены закрыть свои торговые точки раньше времени.

По полученной информации, упал столб электропередачи напряжением 35 кВ, расположенный рядом с торговым центром.

В результате произошло отключение электроэнергии в торговом центре.

В настоящее время соответствующие ведомства проводят работы по устранению проблемы.

