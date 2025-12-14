Сбылась мечта юного фаната «Карабаха» - ВИДЕО

Юный фанат «Карабах» Акбер Зульфугаров, ставший известным после распространения кадров о том, как он в одиночку наблюдает за матчем Лиги чемпионов УЕФА между любимой командой и «Аяксом» в приюте для женщин и детей, смог увидеть игроков ФК совсем вблизи.

Как сообщает 1news.az, подросток побывал на стадионе во время матча Мисли Премьер-лиги между клубами «Карабах» и «Араз-Нахчыван» и даже встретился с президентом клуба Тахиром Гезалем. Он подарил Акберу форму "Карабаха".

Несмотря на то, что для юного фаната было подготовлено место в VIP-секторе, Акбер выразил желание смотреть игру с обычных трибун вместе с болельщиками, и это желание было исполнено.