Исполнителями теракта в Сиднее были отец и сын

Число жертв стрельбы на пляже в австралийском Сиднее выросло до 16 человек, 42 доставлены в больницу.

Премьер-министр Нового южного Уэльса Крис Миннс сообщил, что в результате воскресного теракта на Бондай-бич погибли 16 человек. Он уточнил, что возраст погибших варьируется от 10 до 87 лет.

Один из двух нападавших также был убит, другой находится в больнице в критическом, но стабильном состоянии.

Комиссар полиции Нового южного Уэльса Мэл Лэньон заявил, что полицейские не ищут третьего подозреваемого.

"Я могу сказать, что мы не ищем другого преступника. (...) Во вчерашнем инциденте участвовали двое преступников", - сказал Лэньон.

По данным источников телеканала ABC, нападавшими на пляже были 50-летний отец и 24-летний сын.

СМИ сообщают, что одного из них зовут Навид Акрам.

Комиссар полиции также сообщил, что на месте происшествия обнаружены два "обычных" взрывных устройства.

Взрывчатка не была приведена в действие.

