Эрдоган: Позиция Турции по Газе остается неизменной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что позиция его страны в вопросе урегулирования кризиса в секторе Газа остается неизменной.

"Мы совершаем необходимые шаги, решительно будем продолжать наш путь, никаких отступлений от нашей позиции [в вопросе урегулирования в Газе] не будет. Если мы отступим, то не сможем ответить ни перед Аллахом, ни перед Газой", - сказал Эрдоган на встрече со студентами местных вузов. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

Власти Турции ранее неоднократно заявляли о необходимости урегулирования палестинской проблемы на двугосударственной основе. Выступая в минувшую пятницу в Ашхабаде на Международном форуме мира и доверия, Эрдоган заявил, что обеспечение режима прекращения огня в Газе и доставка в регион гуманитарной помощи являются одними из основных приоритетов Турции. Он назвал перемирие в палестинском анклаве хрупким.

Источник: ТАСС