Общество

В Баку состоялась церемония открытия Дней культуры Узбекистана - ОБНОВЛЕНО

22:00 - 14 / 12 / 2025
В Баку состоялась церемония открытия Дней культуры Узбекистана - ОБНОВЛЕНО

В Центре Гейдара Алиева состоялась церемония открытия Дней культуры Узбекистана, организованных Министерством культуры Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, заместитель министра культуры Азербайджанской Республики Фарид Джафаров в своем выступлении отметил, что это мероприятие не просто встреча, а яркое проявление уважения и любви двух братских народов друг к другу.

Он подчеркнул, что проведение Дней культуры Узбекистана в Азербайджане является важным историческим событием в культурной жизни всего тюркского мира. Было отмечено, что наши народы всегда с большой любовью и интересом относились к узбекской культуре в Азербайджане и к азербайджанской культуре в Узбекистане. Традиция проведения взаимных Дней культуры выражает ответственность за сохранение общего духовного наследия, а ее продолжение является естественным результатом стратегического сотрудничества.

Фарид Джафаров также обратил внимание на то, что народы Азербайджана и Узбекистана с древних времен связывают исторические, культурные и духовные узы и наши народы являются неотъемлемой частью уникального тюркского мира. По его словам, общие исторические корни, принадлежность к одной языковой семье, богатое культурное наследие и религиозные ценности составляют прочную основу отношений между нашими странами. Эти связи продолжают укрепляться и обогащаться сотрудничеством в политической, экономической, гуманитарной и других сферах.

Заместитель министра особо подчеркнул важность дальнейшего усиления культурного взаимодействия между Азербайджаном и Узбекистаном как в двустороннем, так и в многостороннем формате — в рамках международных организаций, прежде всего Организации тюркских государств и ее профильных структур в области культуры, а также ЮНЕСКО, ИСЕСКО и СНГ.

В свою очередь заместитель министра культуры Республики Узбекистан Бахадир Ахмедов отметил, что данное мероприятие еще раз демонстрирует высокий уровень культурных связей между Азербайджаном и Узбекистаном. Он подчеркнул, что проведение взаимных Дней культуры — яркое проявление любви, уважения и общих духовных ценностей братских народов.

По словам замминистра, была проведена серьезная подготовка к программе: все детали тщательно спланированы и организованы.

Сообщив, что на концерте прозвучат не только выступления узбекских исполнителей — певцов и музыкантов, но также азербайджанская музыка, песни и образцы искусства, Бахадир Ахмедов отметил, что это наглядно демонстрирует, как наши культуры взаимно обогащаются и насколько близки наши корни.

Далее в концертной программе были представлены музыкальные и танцевальные номера, отражающие богатое культурное наследие Узбекистана и Азербайджана.

Цель проведения Дней культуры — дальнейшее укрепление дружеских связей между Узбекистаном и Азербайджаном, развитие гуманитарного сотрудничества и расширение культурного диалога между двумя странами.

Отметим, что Дни культуры Узбекистана в Азербайджане продлятся до 20 декабря.

15 декабря запланировано проведение первого заседания Совместной узбекско-азербайджанской комиссии по культуре.

В рамках Дней культуры также будут организованы концертные программы танцевального ансамбля «Навруз» и Государственного симфонического оркестра Узбекистана.

Церемония закрытия Дней культуры Узбекистана состоится в полной средней школе имени Мирзы Улугбека в городе Физули, построенной братской страной и введенной в эксплуатацию в 2023 году.

Наряду с этим, в Баку для членов узбекской делегации будет представлена культурная программа.

Напомним, что в 2023 году в Баку прошли Дни культуры Узбекистана, а в 2024 году в Ташкенте — Дни культуры Азербайджана.

19:59

В Центре Гейдара Алиева в Баку 14 декабря состоялась церемония открытия Дней культуры Узбекистана в Азербайджане.

Как сообщает Report, в рамках мероприятия была организована фотовыставка, посвященная культурному наследию, истории и современному развитию Узбекистана.

Также была представлена концертная программа с участием узбекских артистов и творческих коллективов, включающая музыкальные и танцевальные номера, отражающие богатое культурное наследие Узбекистана.

Проведение Дней культуры нацелено на дальнейшее укрепление дружественных связей между Узбекистаном и Азербайджаном, развитие гуманитарного сотрудничества и расширение культурного диалога между двумя странами.

Отметим, что Дни культуры Узбекистана в Азербайджане продлятся до 20 декабря.

